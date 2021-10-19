/656901/وصول-بيج-رامي-إلي-القاهرة-بعد-التتوج-بمستر-أولمبيا

وصل بيج رامى بطل كمال الأجسام والمتوج بمستر أولمبيا إلى القاهرة، قادما من الولايات المتحدة، بعد أن نجح فى حصد اللقب للمرة الثانية على التوالى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعد الفريق الذي يلعب ضمن صفوفه بيج رامي استقبالاً خاصًا احتفالاً بوصول بطل الأبطال، بعد ما رفع علم مصر في أكبر وأعلى المحافل العالمية في رياضة كمال الأجسام للمحترفين.

وشهدت قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ استعدادات مكثفة استعدادا لاستقبال بطل مستر أولمبيا “بيج رامي”، حيث قام عدد من جيران وأقارب “بيج رامي”، بوضع صوره على السيارات وكذلك طباعة تيشرتات تحمل صوره، وذلك للذهاب إلى مطار القاهرة الدولي لاستقبال بطل مستر أولمبيا.

ودعا بيج رامى، الأمريكيين والأجانب بشكل عام إلى زيارة مصر والاستمتاع بالمناظر الجميلة والخلابة بها، والاستمتاع أيضًا بعراقتها وبشعبها المضياف.

البيج رامي

وكان مقررا أن يصل بيج رامي إلى مطار القاهرة في تمام الحادية عشر امس الأحد.

وعلم موقع دوت الخليج أن سبب عدم تمكن وصول بيج رامي إلى مصر هو التخلف عن موعد الطائرة والتي كان مقررا لها الذهاب من أمريكا خلال الساعات الماضية.

وسينتظر بيج رامي تحديد موعد آخر ولم يتم معرفة الموعد الجديد حتى الآن.

ونجح بيج رامي في التتويج باللقب في النسخة الأخيرة من البطولة، ليصبح اول لاعب مصرى يتوج باللقب الأهم والأقوى والأشهر في عالم رياضة كمال الأجسام للمحترفين في الوطن العربي وأفريقيا مرتين متتاليين، وكان بيج رامي توج باللقب لأول مرة في تاريخه في نسخة 2020.

وكان من المفترض أن يكون الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، في استقبال «بيج رامي»، وإسلام قرطام مؤسس فريق كوسكواد، ورئيس اتحاد رياضة «ستريت وورك أوت»، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، من أجل تكريمه على الإنجاز التاريخي الذي تحقق للمرة الأولى في تاريخ الرياضة المصرية، ومن المقرر أن يصل «بيج رامي» في الساعة الحادية عشرة صباحا بصالة 3 بمطار القاهرة الدولي.

وأعد فريق كوسكواد الذي يلعب ضمن صفوفه بيج رامي استقبالا خاصا احتفالا بوصول بطل الأبطال، بعد ما رفع علم مصر في اكبر واعلى المحافل العالمية في رياضة كمال الأجسام للمحترفين.

وتم تجهيز استقبال حافل يليق بالنجم الأسطوري واللقب الذي حصل عليه مؤخراً، حيث أعدت له الشركة الراعية أكثر من مفاجأة لاستقبال بيج رامي فور خروجه من المطار، حيث سيبدأ الاستقبال عقب خروج رامي من صالة 3 باستقلاله أوتوبيسا مكشوفا، سيتجول به في شوارع القاهرة.