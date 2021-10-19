/656902/حكم-مصري-وحيد-الإتحاد-الدولي-يعلن-عن-حكام-بطولة-كأس-العرب

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن قائمة الحكام المختارين لإدارة مباريات بطولة كأس العرب في نسختها الأولي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم 30 من شهر نوفمبر المقبل علي أن تنتهي يوم 18 من شهر ديسمبر القادم.

وشهدت قائمة الحكام الذين أعلن عنهم الإتحاد الدولي لكرة لكرة القدم تواجد حكم مصري وحيد وهو الحكم إبراهيم نور الدين وسيكون متواجداً علي تقنية حكم الفيديو.

وجائت قائمة الحكام كالتالي:

كارلوس كيروش

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قد أرسل القائمة المبدئية للاعبين إلى الاتحاد العربي لكرة القدم والذي سيتم اختيار القائمة النهائية من بينها ،وكان الاتحاد العربي قد حدد أول أكتوبر الحالي موعدًا أخيرا للفرق المشاركة في كأس العرب التي تستضيفها الدوحة في ديسمبر المقبل ، وذلك لإرسال قوائمها المبدئية التي تضم 35 لاعبًا، وجاءت قائمة مصر على النحو التالي:

قائمة المنتخب

في حرساة المرمي:محمد الشناوي-محمد ابو جبل-محمد بسام-محمدصبحي.

خط الدفاع:أحمد فتوح-أيمن أشرف-محمد حمدي-محمود”الونش”-ياسر إبراهيم-أحمد حجازي-حسين السيد-أكرم توفيق-علي جبر-محمد هاني-أحمد توفيق-محمود علاء.

خط الوسط: عمرو السولية-طارق حامد-مهند لاشين-حمدي فتحي-نبيل”دونجا”-مجدي “أفشة”-عبدالله السعيد-أحمدي”زيزو”-رمضان صبحي-صلاح محسن-إبراهيم عادل-أحمد رافعت-حسين الشحات-مصطفي فتحي.

خط الهجوم:محمد شريف-أحمد سمير-حسام حسن.

تصفيات كأس العالم

حقق المنتخب المصري الفوز على المنتخب الليبي في لقاء المجموعة الرابعة من تصفيات قارة إفريقيا، بالمجموعة السادسة، بثلاثية نظيفة، علي أرض المنتخب الليبي الشقيق.

وبهذا الفوز تصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة في نهاية الجولة الرابعة، من تصفيات إفريقيا، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ترتيب مجموعة مصر:

المركز الاول: منتخب مصر برصيد 10 نقاط.

المركزالثاني: منتخب ليبيا برصيد 7 نقاط.

المركز الثالث: منتخب الجابون برصيد 4 نقاط.

المركز الرابع: منتخب أنجولا برصيد 3 نقاط.

تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق – أحمد حجازي – محمود الونش – أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: عمرو السولية – محمد النني - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – عمر مرموش.