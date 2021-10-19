/656904/لماذا-يريد-البرلمان-مد-الفترة-المقررة-لتوجيه-انعقاد-الجمعيات-العمومية-للهيئات-الرياضية

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب،برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الثلاثاء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع قـانون مُقدم من النائب/ محمود حسين و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.

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وتأتى فلسفة مشروع القانون بأن نصت المادة (16) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة ٢٠١٧ على " تعقد الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اجتماعا عاديا مرة كل عام توجه الدعوة إليه خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك طبقا للإجراءات وبالنصاب الذي يحدده النظام الأساسي للهيئة الرياضية".

مد الفترة المقررة لتوجيه انعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية

هذا واستعرضت لجنة الشباب والرياضة مشروع القانون، موضحة أنه جاء ليعالج وضعا استثنائيا فرضته ظروف جائحة عالمية كانت لها آثارها السلبية على مصر والتي أدت إلى تدخل الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حماية للمواطنين والتي كان من بينها تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين وإرجاء انتخابات العديد من الهيئات والكيانات الرياضية، ومن ثم كان حتما التقدم بتشريع لمعالجة هذا الظرف الاستثنائي لإتمام إجراء انتخابات مجالس إدارات جميع الهيئات الرياضية من أندية واتحادات ولجان أولمبية وبارالمبية حرصا على حسن سير وانتظام منظومة الرياضة المصرية.

كما ان مشروع القانون المعروض لا يغل بأي حال من الأحوال يد الدولة عن اتخاذ ما تراه كفيلا من إجراءات حال ارتفاع وتيرة الموجة الرابعة لفيروس كورونا. لذا فقد قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المعروض في ضوء رأيها المشار إليه وما ارتأته من حتمية إصدار هذا المشروع بقانون في ظل الظروف الاستثنائية التي استجدت بسبب جائحة فيروس كورونا وذلك حرصا على حسن سير وانتظام منظومة الرياضة المصرية.