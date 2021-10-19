/656905/بلاغ-للنائب-العام-ونيابة-أمن-الدولة-العليا-ضد-مخرج-وسيناريست-ومنتج-فيلم-ريش

قدم سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصادوي ونيابة أمن الدولة العليا ضد مخرج وسيناريست ومنتج فيلم «ريش» لإساءته للدولة المصرية والمصريين.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل بلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصادوي ونيابة أمن الدولة العليا ضد مخرج وسيناريست ومنتج فيلم «ريش»

مهرجان الجونة السينمائي المصري

وذلك على سند من القول إنه: «بتاريخ 14 أكتوبر 2021 انطلق مهرجان الجونة السينمائي المصري في دورته الخامسة وخلال فاعليات ذلك المهرجان وبالأخص في يومه الثالث تم عرض فيلم ريش للمبلغ ضدهم».

وقال المحامي: «إنه عقب عرض الفيلم بنحو ساعة سادت حالة من الغضب الشديد من قبل الفنانين والمشاركين بالمهرجان خلال مشاهدتهم للعرض الأول للفيلم سالف الذكر، بل وتطور الأمر إلى مغادرة بعضهم لقاعة العرض، غضبا ومن بين ذلك الفنان شريف منير والفنان أحمد رزق والفنان أشرف عبد الباقي والمخرج عمر عبد العزيز.

وذلك كله كان نتيجة لما لاحظه سالفو الذكر من ظهور صورة مسيئة وغير حقيقية لحياة المصريين والمجتمع المصري بأحداث الفيلم سالف البيان.

أضاف صبري في بلاغ المقدم للنائب العام بشأن فيلم «ريش» :« أن صناع الفيلم محل هذا البلاغ ريش، قد أساءوا للدولة المصرية.

وذلك لتعمدهم إظهار صورة مسيئة وغير حقيقية لحياة المصريين والمجتمع المصري، بأحداث الفيلم سالف الذكر، مطالبا بالتحقيق فيما ورد ببلاغه وإحالة المبلغ ضدهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.