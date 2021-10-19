ميزة خدمة Apple Music Voice في تطبيق الموسيقى

توفر خدمة Apple Music Voice في تطبيق الموسيقى طريقة بسيطة للوصول باستمرار إلى جميع الموسيقى، دون الحاجة إلى البحث عن الإنترنت أو سرقتها.

دوت الخليج يرصد مميزات خدمة خدمة Apple Music Voice في تطبيق الموسيقى.

ميزة خدمة Apple Music Voice

ستتمكن كمشترك من إضافة أي أغنية لمكتبتك الموسيقية ، وستتمكن كذلك من تنزيلها في جهازك لتشغيلها.

كانت شركة Apple أعلنت خلال الساعات الماضية القليلة عن Apple Music Voice، وهي فئة اشتراك جديدة في Apple Music تتمحور حول قوة Siri.

Apple music voice تتيح إمكانية الوصول إلى كتالوج الخدمة

وتتيح Apple Music Voice للمشتركين إمكانية الوصول إلى كتالوج الخدمة الذي يضم 90 مليون أغنية وعشرات الآلاف من قوائم التشغيل.

بالإضافة إلى المئات من قوائم التشغيل الجديدة كلياً التي تناسب مختلف الحالات المزاجية والأنشطة، وقوائم المزيج المخصص، ومحطات تقدم أنواعاً مختلفة من الموسيقى؛ بالإضافة إلى محطات Apple Music Radio الحائزة على جوائز، و ذلك من خلال Siri مقابل 4.99 دولاراً شهرياً.

أشار تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل خلال فعاليات مؤتمر المنعقد بمقر Apple Park، إلى أنه تم تحديث Siri بقوائم تشغيل Apple Music جديدة للحالات المزاجية والأنشطة ، مثل "حفل عشاء" و"استرخ قبل النوم"، حيث يمكن لـ Siri تشغيل قوائم تشغيل جديدة بناءً على استفسارات اللغة الطبيعية.

اشتراك خدمة Apple music voice

وكشف كوك عن أن اشتراك Apple Music الجديدة "الخطة الصوتية" لاستخدامها فقط عبر الصوت حوال 4.99 دولارات شهريًا، وهي متوفرة في 17 دولة ومنطقة ابتداء من خريف هذا العام، مع ملاحظة أن "Voice " هي شخص واحد فقط ، تعمل فقط مع Siri ولكن على جميع أجهزة Apple.

سيتوفر اشتراك Apple Music Voice في وقت لاحق من هذا الخريف في 17 بلداً ومنطقة، بما في ذلك أستراليا والنمسا وكندا والصين وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ والهند وأيرلندا وإيطاليا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وإسبانيا وتايوان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

كيفية التعامل مع خدمة Apple music voice

كما يحصل المشاركون في Apple Music Voice على تجربة مخصصة داخل التطبيق مع اختيارات تناسب تفضيلات المستمع وقائمة الموسيقى التي تم تشغيلها مؤخراً من خلال Siri.

سيكون هناك أيضاً داخل التطبيق قسم مخصص يسمى "اسأل Siri" يمكن فيه للمشتركين تعلم بعض التلميحات لتحسين عمل Siri مع Apple Music.