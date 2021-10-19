/656908/مايسة-عطوة-تشيد-بالقمة-الثلاثية-بين-مصر-واليونان-خطوة-جديدة-للتصدي-للتحديات-التي-تواجه-المنطقة

ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بضرورة مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بالقمة الثلاثية.

دوت الخليج

يأتي ذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الثلاث دول التي انطلقت عام 2014، بين مصر واليونان وقبرص في جولتها التاسعة بأثينا.

مايسة عطوة تشيد بالقمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص

وأكدت النائبة مايسة عطوة، أن قمة "أثينا" تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الثماني السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى دعم وتعميق التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

مايسة عطوة: هناك علاقات كبيرة وتعاون بين مصر واليونان وقبرص

وأشارت عضو مجلس النواب، مايسة عطوة، إلى أنه منذ أن تولى الرئيس حكم البلاد، وهناك علاقات كبيرة وتعاون بين مصر واليونان وقبرص، وياتي ذلك بهدف تصدي التحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط والشرق المتوسط، مؤكدة أن الدول الثلاثة قد تخطت الكثير من التحديات خلالالقمم السابقة، ولا زالت تسعي للعمل من أجل حماية المصالح المشتركه بين الطول وحماية مصدر الطاقة التي ظهرت في المنطقة.