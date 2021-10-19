سياحة النواب تناقش خطة عمل اللجنة فيما يخص قطاعى السياحة والطيران 

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دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع سياحة النواب

مشروعات القوانين

وأوضحت النائبة نورا على رئيس اللجنة أن اللجنة تستهدف خلال دور الانعقاد الحالى مناقشة مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي سوف تحال إلى اللجنة ،ومناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، بالإضافة لدراسة ومناقشة عدد من الملفات الهامة بشأن دور المجلس الأعلى للسياحة فيما يتعلق باقتراح السياسات والتشريعات اللازمة للنهوض بحركة السياحة والأنشطة السياحية، ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وكذلك الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة لتنشيط السياحة بشأن الترويج للسياحة المصرية وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة الدولية ، بالإضافة لمناقشة دور الجهات الادارية والغرف السياحية بشأن تنمية المهارات البشرية للعاملين بالقطاع السياحي.

السياحة والدخل القومي

وقالت النائبة نورا علي، رئيس سياحة النواب، أن قطاعى السياحة والطيران من القطاعات المهمة بالنسبة للدخل القومى فى مصر، وأنه نتيجة للدعم المباشر من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لقطاعى السياحة والطيران والحفاظ على العاملين بهما، ولاهتمام الدولة والجهود الكبيرة التى بذلتها خلال الفترة الماضية لاستعادة الثقة من كثير من دول العالم في الإجراءات الاحترازية المطبقة فى مصر، والتى تعد نموذجًا مطمئناً لدول العالم في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وهى أمور مشجعة بالنسبة لمعايير الأمن والراحة للسياح الوافدين الى مصر، الأمر الذى تأمل به اللجنة أن تعود السياحة إلى مصر لمسارها الطبيعى كقطاع واعد يسهم فى الدخل القومى لمصر بنصيب كبير.