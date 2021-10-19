«لقوها في شوال».. العثور على جثة سيدة عجوزة في البحيرة «صور»

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عثر اهالى قرية الطويلة بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، على جثة لعجوزة تبلغ من العمر 86 عامًا ، داخل شوال مربوط تحت مخالفات ورد النيل علي مصرف صرف امري بجوار القرية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثة مسنة

جثة داخل شوال

ترجع تفاصيل واقعة العثور على عجوزة عندما تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الرحمانية ، يفيد العثور جثة "ا ن خ ف" في العقد الثامن من العمر، داخل شوال.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص أتضح أن الجثة لسيدة مسنه، عثر عليها الأهالي في قطعة أرض زراعية علي مصرف صرف امري بقرية الطويلة بالرحمانية.

النيابة العامة

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى ، تحت تصرف سلطة التحقيق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

شهد منطقة أبو شاهين بدائرة قسم أول المحلة الكبرى بالغربية، وفاة طفل بسبب إصابته بصعق كهربائي، خلال اللهو بأحد ملاهى، حيث لامس جسده الصغير سلك كهرباء عاري، ما نتجة عن إصابته ومصرعه في الحال صعقا بالكهرباء.

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الحادث عندما تلقي اللواء هاني عويس، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إشارة من مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغ بمصرع طفل حال لعبةبالمراجيح بمنطقة أبو شاهين التابعة لدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل الرائد محمد علاء عمار رئيس مباحث قسم أول المحلة الكبرى إلى موقع البلاغ وتم القبض علي صاحب الملاهي الشعبية.