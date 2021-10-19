/656917/بوسي-شلبي-لو-قعدت-مشتغلش-هنتحر-بخضر-نفسي-من-الزعل-والوحدة-بالشغل

أعربت الإعلامية بوسي شلبي عن شعورها المميت بالوحدة، حيث أنها ليس لديها أسرة فهي تعيش الحياة وحيدة، مشيرة إلى أن وحدتها هذه هي التي تدفعها إلى العمل المستمر حتى لا تقدم عن الانتحار.

دوت الخليج يرصد تصريحات الإعلامية بوسي شلبي عن معاناتها مع الوحدة.

بوسي شلبي تقدم على الانتحار بسبب الوحدة

قالت بوسي شلبي خلال لقائها مع برنامج «Et بالعربي»: "حياتي كلها للشغل، لو قعدت من غير شغل هنتحر.. أنا معنديش حاجة لا أولاد ولا زوج ولا أم ولا عيلة، قاعدة بطولي، وطاقتي كلها للشغل، وبعشق شغلي، بخدر نفسي من أني أنسى الزعل اللي في حياتي بأني أشتغل".

وتابعت: "ودايمًا بقول ميغركوش الوجه اللي بيتصدر للسوشيال ميديا ولا الإعلام، لأن ده بيقى شغلنا، لكن اللي جوانا حاجة تانية خالص.. بعتبر نفسي زي أبلة فاهيتا عروسة بلا روح، زي ما هي بتلبس الشخصية، وهي مش بني آدمة وبتطلع تعمل شو، أنا كمان بعمل كدة، حياتي الخاصة جواها وجع، وبداويها بالشغل الكتير".

بوسي شلبي تستعد لمهرجان الجونة من صالون الراحل محمد الصغير

ومن جانب آخر، أعربت بوسي شلبي عن افتقادها لمصفف الشعر العالمي محمد الصغير، خاصًة أنها المرة الأولى التي تستعد فيها لمهرجان الجونة السينمائي بتصفيف شعرها داخل صالونه بعد رحيله.

بوسي شلبي بصالون الصغير استعدادًا للجونة السينمائي

نشرت شلبي مقطع فيديو جديد عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، ظهرت خلاله من داخل غرف تصفيف الشعر الخاصة بالفنانين في الجونة بصالون محمد الصغير.

وقالت فيه: "أول حاجة بعملها كل سنة في المهرجان، ببدأ يومي هنا، والريد كاربت ميحلوش غير بالمكان ده".

وتابعت بوسي شلبي: كل سنة الصغير بيكون معايا، بيستقبلني ويرحب بيا، حضوره القوي وروحه في كل مكان بتستقبلني، لكن آثره لسه موجود معانا".

هذا وقد شاركت الإعلامية بوسي شلبي، الجمهور صورة لها رفقة الفنانة شذى حسون، خلال ذهابهما ع لريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة في يومه الرابع.

الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

وشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني. وعلى رأس هؤلاء النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.