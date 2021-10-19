/656918/النائب-محمد-الجارحي-يتقدم-بطلب-إحاطة-لوزير-التعليم-بشأن-ربط-تسليم-الكتب-بدفع-المصروفات

تقدم النائب محمد الجارحي، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي،موجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، ونائبه بشأن قرار الوزارة ربط استلام الكتب المدرسية، بدفع المصروفات.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم محمد الجارحي بطلب احاطة لوزير التربية والتعليم

استلام الكتب

وأعلن النائب محمد الجارحي، رفضه لقرار الوزير بشأن ربط استلام الكتب بدفع المصروفات، مؤكداً أن القرار تسبب في قلق وتحيُّر شديد لدى الأسر المصرية، وخاصة محدودة الدخل منها؛ لتوفير تلك المبالغ في أقرب وقت، إذ امتنعت معظم إدارات المدارس عن تسليم الكتب المدرسية للطلاب؛ تنفيذًا لقرار الوزير دون مراعاة الظروف المادية لأولياء الأمور.

وأوضح النائب محمد الجارحي، أن القرار به مخالفةٌ واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته (٥٣) على عدم التمييز لأي سبب، ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي، ويخالف هذا القرار كذلك المادة (١٩) من الدستور، والتي نصَّت على أن التعليم حقٌّ لكلِّ مواطنٍ، وعلى كفالة الدولة مجانيته.

وأشار النائب محمد الجارحي، عضو مجلس النواب، إلى أن هذا القرار مخالفٌ أيضًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي نصَّت في المحور الثاني (الحقوق الاجتماعية والاقتصادية) على الحقِّ في التعليم، وعلى التزام الدولة بكفالته لكل مواطن كحقٍّ أصيل من حقوق الإنسان.