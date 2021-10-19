السيسى: آلية التعاون بين مصر واليونان وقبرص أصبحت محفلا بالغ الأهمية

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال القمة الثلاثية مع نيكوس أنستاسيادس رئيس قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، اليوم الثلاثاء، أن آلية التعاون الثلاثى أصبحت محفلا بالغ الأهمية لتبادل الروئ حول تحقيق مزيد من التطوير فى علاقات التعاون بين الدول الثلاث، والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، لتنسيق الجهود فى مواجهة التحديات.
وأشار إلى التعاون الإيجابى لمواجهة كورونا وما تشكله من تهديد على صحة المجتمعات والجهود لتحقيق التنمية.
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