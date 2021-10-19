مبدئيا.. النواب يمد توجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية الرياضية

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مد المدة المقررة، لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والمقدم من النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب و الرياضة.





واستعرض الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أسباب مشروع قانون بشأن مد المدة المقررة، لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.

ويتضمن مشروع القانون استثناء من حكم المادة 16 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادى للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين لتنتهى فى 31 ديسمبر سنة 2021 طبقا للإجراءات و بالنصاب الذى يحدده النظام الأساسى للهيئة الرياضية وذلك عن العام المالى 2020- 2021، ويجوز مدة المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدة أخرى مماثلة بقرار من الوزير المختص بشئون الرياضة.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمود.حسين رئيس اللجنة وأكثر من 60 عضوا أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تلك الفعاليات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبير للمواطنين وصدرت العديد من القرارات تضمنت إرجاء انتخابات العديد من الهيئات والكيانات ومن بينها بعض الهيئات الرياضية التى كان من المقرر إجراء انتخابات هيئاتها ابتداء من يونيو سنة 2020 وكذلك إرجاء موعد إقامة دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 إلى صيف 2021.

وأفادت المذكرة الإيضاحية، أن مصر نجحت فى توفير اللقاحات اللازمة لذلك وإتاحتها مجانا لجميع المواطنين، لذلك كان لزاما التفكير فى إجراء انتخابات الهيئات الرياضية بما يكفل حسن سير وانتظام منظومة الرياضة المصرية.

وأشارت المذكرة الإيضاحية، أنه لما كانت الوزارة المختصة بشؤون الرياضة واللجنة الأوليمبية تعكفان على إعداد التصنيفات الخاصة بالجمعيات العمومية للهيئات الرياضية وفق النظم الأساسية لتلك الهيئات لذلك رؤى مد المدة.

وتمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادى للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين لتنتهى فى 31 ديسمبر سنة 2021 طبقا للإجراءات و بالنصاب الذى يحدده النظام الاساسى للهيئة الرياضية وذلك عن العام المالى 2020- 2021 ، ويجوز مدة المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدة أخرى مماثلة بقرار من الوزير المختص بشؤون الرياضة.