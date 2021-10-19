السيسى: توافق ثلاثى على ضرورة عقد انتخابات ليبيا وفقا لخارطة الطريق

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه ناقش مع نيكوس أنستاسيادس رئيس قبرص وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، القضية الليبية، وتم التوافق على ضرورة عقد الانتخابات المقررة فى ديسمبر 2021 وفق لخارطة الطريق التى أقرها الأشقاء فى ليبيا وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة بما يعيد لليبيا سيادتها ووحدتها ويحفظ سلامة أراضيها ويرسخ قرارها بيد أبنائها.





وأضاف السيسى، خلال القمة الثلاثية مع نيكوس أنستاسيادس رئيس قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، اليوم الثلاثاء، أنه تم تناول تطورات القضية الفلسطينية، لا سيما وأنه لا يخفى على أحد أنها لا تزال لب الصراع فى الشرق الأوسط، خصوصا مع التصعيد الأخير بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى فى مايو الماضى، متابعا: "هو التصعيد الذى حرصنا على احتوائه وإيقافه انطلاقا من مصير مصر ومسؤولياتها التاريخية فى الدفع نحو إيجاد حل عادل وشامل للصراع على أساس حل الدولتين وتمكين الشعب الفلسطينى من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية". وأوضح أنه تم مناقشة الأزمة السورية، وتم تجديد الدعم للمبعوث الأممى للتوصل إلى حل سلمى عادل على أساس قرارات مجلس الأمن، والتمسك بوحدة الأراضى السورية وسلامتها الإقليمية ورفض بعد الأطراف الإقليمية لفرض الأمر الواقع عبر انتهاك السيادة السورية ومحاولة إجراء تغييرات ديموجغرافية قصرية فى بعض مناطق البلاد.

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