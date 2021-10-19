السيسى: مستعدون لدعم شعب لبنان لرفع المعاناة عن كاهله

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه تم التشديد خلال اللقاء مع نيكوس أنستاسيادس رئيس قبرص وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، على أهمية مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية والتصدى لها كى يستعيد الشعب السورى أمنه واستقراره.





وأضاف السيسى، خلال القمة الثلاثية مع نيكوس أنستاسيادس رئيس قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، اليوم الثلاثاء، أن مصر واليونان وقبرص أعربوا عن دعهم ومساندتهم لدولة لبنان، والاستعداد لدعم كل جهد صادق يرفع المعاناة عن كاهل الشعب اللبنانى ويسهم فى تحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الاقتصادى فى البلاد. وأوضح أن ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف تمثل خطرا بسبب التأثير السلبى لمناخ عدم الاستقرار والفوضى على تعطيل جهد الشعوب للحاق بركب التقدم والتنمية وتوليد أزمات عابرة للحدود مثل ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما يرتبط بها من أنشطة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.

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