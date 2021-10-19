السيسى: الربط الكهربائى بين مصر قبرص واليونان خطوة تمهيدية مع أوروبا

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال القمة الثلاثية مع نيكوس أنستاسيادس رئيس قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق يعد خطوة تمهيدية للقرب من الهدف المشترك الذى تطمح إليه الدول الثلاث وهو الربط الكهربائى مستقبلا مع باقى القارة الأوروبية.
وأوضح أن من الضرورى العمل على قوة الدفع لإيجاد زخم موازى فيما يتعلق فى مسعى إنشاء خط أنابيب بحرى لنقل الغاز من حقل أفروديت إلى محطتى الإسالة المصريتين بدمياط وإدكو تمهيدا لتوريد الغاز إلى اليونان ومنه لاحقا إلى كثير من دول شرق المتوسط.
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