السيسى: قناعات مصر تجلت مؤخرا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن اللقاء مع نيكوس أنستاسيادس رئيس قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، كان فرصة ملائمة لكى يعيد التطرق إلى المنظور الشامل الذى تتبناه مصر فى مقارباتها لأبعاد حقوق الإنسان بما فى ذلك مراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتركيز على تحقيق نقلة نوعية فى جودة حياة الإنسان، وتمكين الدول من توفير المناخ المستقر الذى يمارس فيه المواطن جميع حقوقه المقررة بالدستور والقانون.





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