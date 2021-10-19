رئيس قبرص: على تركيا احترام القانون الدولى وسيادة جيرانها

جدة - نرمين السيد - قال نيكوس أنستاسيادس رئيس قبرص، إن الاستفزاز التركى لا يقتصر فقط على قبرص ولكنه يتمتد إلى بحر إيجة وسوريا وليبيا والعراق وأرمينيا، فهى سياسة ترتبط بما يزعم أردوغان بما يسمى الوطن الأسبق.





وأضاف أنستاسيادس، خلال القمة الثلاثية مع الرئيس عبدالفتاح السيسى وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، اليوم الثلاثاء، أن الاستفزازات التركية غير مقبولة، متابعًا: "على تركيا احترام القانون الدولى وسيادة جيرانها". وتابع: "مصرون على إجراء الحوار فى إطار تطبيق قرارات الأمم المتحدة وإيجاد جميع الأوضاع التى تكفل المناخ لوجود دولة أوروبية لا تحافظ فقط على حقوق القبارصة اليونانيين ولكن القبارصة الأتراك أيضَا".

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