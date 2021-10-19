السيسى: ندعم مساعى إيجاد حل شامل لقضية قبرص استنادا للشرعية الدولية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن منتدى غاز شرق المتوسط يعتبر كيانا يعول عليه من أجل حسن التخطيط لمشروعات التعاون الإقليمى ولتعظيم استفادة دول الأعضاء وشعوب المنطقة من مخزون الغاز الطبيعى والثروات الهيدوكروبونية فى البحر المتوسط وبما يتسق مع قواعد القانون الدولى ذات الصلة ويحترم سيادة الدول.





وأضاف السيسى، خلال القمة الثلاثية مع نيكوس أنستاسيادس رئيس قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع اليوم فرصة طيبة لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية وبالأخص فى منطقة شرق المتوسط. وجدد الرئيس الدعم لمساعى جمهورية قبرص وجميع الأطراف لإيجاد حل شامل للقضية القبرصية استناد إلى قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن.

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