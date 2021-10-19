لجنة شباب النواب: إحالة مخالفات اتحاد الكرة للنيابة حال التحقق من مستندات الفساد

قال محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه لو تم التحقق من صحة المستندات والاتهامات المقدمة بشأن المخالفات المالية والإدارية داخل اتحاد كرة القدم فيجب أن تحال مباشرة للنيابة العامة.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة فى تصريحات له، إلى أن مجلس النواب هو الجمعية العمومية للشعب المصرى، وكنا ننتظر حلول عاجلة من وزارة الشباب والرياضة ومعالجة فعلية، ولكن لم يحدث هذا.

وأضاف حسين: "هناك عدد كبير من طلبات الإحاطة التى قدمها النواب للجنة بسبب المخالفات المالية والإدارية داخل اتحاد الكرة، ولن نسمح بإدارة الاتحاد من خارج مصر ولابد من الإصلاح، ولا نستسلم لفزاعة إيقاف الرياضة المصرية، والحكومة لم تتدخل، ونطالب وزارة الشباب والرياضة بحل المشكلات".

وعقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اجتماعا لها مساء أمس الإثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب حول المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد المصرى لكرة القدم، والتى تمثلت فى قيام مسئولو الاتحاد المصرى لكرة القدم بصرف مبالغ نحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمال نظير هذه المبالغ، وكذلك عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد فى الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصرى لكرة القدم والتى بلغت حوالى 16.6 مليون دولار أمريكى.