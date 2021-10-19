/656925/عصام-عبد-الفتاح-الحكم-المصري-لا-يقل-كفاءة-عن-الأوروبي-ومباراة-القمة-حتى-الآن-بحكام-مصريين-لهذا-السبب

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أنه لم يصل حتى الآن أي طلب من جانب إدارتي الزمالك والأهلي، بشأن طلب تواجد حكام أجانب لمباراة القمة بالدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات إذاعية عبر "راديو 9090" "لم نقرر حتى الآن تواجد حكام أجانب لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي، وسيتم النظر في الأمر حال طلب نادي الزمالك، ومن حقهم طلب تواجد الحكام في المباراة".

وزاد "كل فريق في مسابقة الدوري للموسم الجديد يحق له تواجد 5 حكام أجانب في المباريات، ولا توجد أي إستثناءات لأي فريق نهائيا والجميع سوف يتعامل بمعاملة واحدة، ولن يتفوق أي فريق عن الآخر".

وواصل "نقل بطولة الدوري بتقنية أعلى من التقنيات السابقة أمر جيد من أجل عدم إثارة الجدل حول حالات التحكيم في الدوري، ونتمنى الظهور بشكل جيد خلال الموسم المقبل".

وتابع "سيتم وضع عدد 2 كاميرا على خط المرمى، وكما قالت رابطة الأندية أنه سوف يكون هناك 10 كاميرات للمباراة وهذا أمر جيد للغاية، ونتمنى الاستمرارية".

واختتم "الحكام المصريين الأفضل في الوطن العربي، وأنا ضد تواجد الحكم الأجنبي، ويجب أن ندعم الحكام من أجل الظهور بمستوى جيد، ولا يوجد فرق حاليا بين الحكم المصري والأوروبي، ولم يكونوا مثل السابق".

أحمد دياب: حكام أجانب لمباراة الزمالك والأهلي.. والإعلان عن جدول الدوري غدا

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أن منظومة تذكرتي تعمل على تحديث البيانات الخاصة بالجماهير، ثم بعد ذلك الإعلان في طرح التذاكر.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" "سيتم الإعلان عن جدول بطولة الدوري غدا وسيكون عن المباريات الأولى لحين بطولة أفريقيا وكأس العرب، ولا نتحدث عن المعوقات والأهم هو النجاحات والسعي ورائها".

مباراة الزمالك والأهلي

وزاد "حلم نقل الدوري بجودة أكبر وأعلى كان هاما، ونشكر قنوات أون تايم سبورتس على الدعم والمساندة، والموسم الجديد سيكون بشكل مختلف ومغايير تماما عن المواسم الماضية، والمنتج قوي للغاية ولابد أن يحصل على القيمة التي يستحقها".

وأكمل "الحد الأدنى لنقل المباريات كحد أدنى بـ 10 مباريات وسيكون هناك متعة المشاهدة خلال المباريات، والتطور سوف يزداد، وستزيد تقنية الفيديو خلال الموسم القادم".

وأردف "سيتم الإعلان عن 8 جولات للدوري المصري، ثم بعد ذلك بعد معرفة البطولات التي سيتم معرفتها وبعد ذلك سيتم نشر الجدول الخاص بباقي مباريات الدوري، ومتأكد من إحترام الجماهير والالتزام بالقواعد الخاصة بالمباريات".

واختتم "مباراة الأهلي والزمالك ستكون بحكام أجانب بشكل طبيعي، وكل فريق لديه تواجد 5 حكام خلال الموسم الكروي، ويسير هذا القرار على الجميع".