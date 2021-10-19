/656923/عاجل-الإعدام-لسفاح-الجيزة-فى-قضية-قتل-صديقه

رفضت محكمة النقض برئاسة المستشار عماد عطية وعضوية المستشارين وائل ادريس ويحيي عادل صادق، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من محامي القذافي فراج المعروف اعلاميا بـ «سفاح الجيزة» في واقعة قتل صديقه، وتأييد حكم الإعدام الصادر.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم "قذافي فراج" إلى محكمة الجنايات في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

القضايا الأربعة من 17 شاهدًا

وأقامت النيابة الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم.

وما ثبت بتقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.