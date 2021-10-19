وفد التنسيقية يختتم زيارته لمحافظة أسوان بمركز إدفو«صور»

/656930/وفد-التنسيقية-يختتم-زيارته-لمحافظة-أسوان-بمركز-إدفوصور

إختتم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين زيارته لمحافظة أسوان على مدار ثلاثة أيام بعقد مؤتمر جماهيري بقرية العدوة بديوان العطياب مركز إدفو، بحضور أهالي مدن السباعية والبصيلية والرديسية ومركز أسوان، بالإضافة إلى ممثلين لمختلف القوميات وقبائل محافظة أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والمنيا والبحر الأحمر من عبابده وبشاريه وجعافره وأنصار وأشراف ومرارى ومناقره وحرايزه وكلوح.

دوت الخليج ينشر ختام زيارة وفد التنسيقية لأسوان زيارة التنسيقية لأسوان وقام الأهالي الحضور بعرض أبرز المشاكل التي يعانون منها وعلى رأسها زيادة تكاليف زراعة قصب السكر مقارنة بالسعر ومطالبتهم بزيادة سعر توريد قصب السكر ، بالإضافة لقصور في بعض الخدمات العامة مثل مياة الشرب والصرف الصحي والطرق. وأعرب أعضاء وفد التنسيقية عن خالص شكرهم وتقديرهم لأهالي محافظة أسوان على حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة ، مع التعهد بإستمرار التواصل والتأكيد على تبني تلك المشاكل والتحديات وتوصيلها للمسئولين والعمل على حلها في ضوء إيمان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بحق كل مصري في حياة كريمة الجمهورية الجديدة.

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