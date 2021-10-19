/656934/برلمانية-حماة-الوطن-تناقش-سياسة-الحكومة-بشأن-ضريبة-الأرباح-الرأسمالية-علي-البورصة-وتكرم-عدد-من-نوابها

عقدت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، اجتماعها الثاني، بأحد فنادق القاهرة، اليوم، برئاسة المهندس احمد بهاء شلبي، بحضور اللواء طارق نصير امين عام الحزب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع برلمانية حماة الوطن الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن واستعرض الاجتماع خطة عمل الهيئة البرلمانية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، وعرض تقرير نشاط دور الانعقاد الاول لنواب الهيئة البرلمانية لمجلس النواب، ومناقشة حول بعض الموضوعات التي انتهت بتوقيع النواب على طلبا مناقشة عامة احدهم لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ضريبة الارباح الرأسمالية على المتداولين بالبورصة المصرية ، والاخر بشأن سياسة الحكومة في مواجهة تردي اوضاع شبكات الهاتف المحمول. دور الانعقاد الاول وشهد الاجتماع تكريم امين عام الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية لمجلس النواب عدد من نواب الحزب وهم احمد قورة عن نشاطه الرقابي خلال دور الانعقاد الاول، والنائبة مارثا محروس عن نشاطها التشريعي خلال دور الانعقاد الاول.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برلمانية "حماة الوطن" تناقش سياسة الحكومة بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية علي البورصة.. وتكرم عدد من نوابها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.