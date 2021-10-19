/656937/رونالد-كومان-لا-يمكننا-أن-نطلب-من-هذه-المجموعة-من-اللاعبين-الفوز-بدورى-الأبطال

تحدث الهولندى رونالد كومان، المدير الفنى لفريق برشلونة الإسباني، عن مواجهة فريقه ضد نظيره دينامو كييف الأوكرانى غدا الأربعاء فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا ووصفها بأنها حاسمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف كومان خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، "هذا الفريق قادر على المنافسة على دورى الأبطال".

وتابع:” لا يمكننا أن نطلب من هذه المجموعة من اللاعبين الفوز بدورى الأبطال، لكنهم يقدمون أداء جيدًا وكل شيء يمضى بشكل جيد، أعتقد أننا قادرون على التأهل من هذه المجموعة.

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تجديد عقد لاعب خط الوسط المهاجم، بيدري، لمدة خمسة سنوات والذي يمتد إلى عام 2026، بقيمة عقدشرط جزائي مليار يورو.

ويستهدف نادي برشلونة تجديد عقود نجومه الشباب وعلى رأسهم بيدري وأنسو فاتي وجافي، لتكوين فريق قوي في المستقبل، وخصوصا بعد رحيل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، مجانا.

ويعتبر بيدري "18 عاما" من العناصر الواعدة في برشلونة، حيث انضم للفريق الموسم الماضي، قادما من لاس بالماس، ونجح في أن يصبح أساسيا في صفوف "البلوغرانا" ومنتخب إسبانيا الأول، وتم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية "البالون دور".

نتيجة مباراة برشلونة واتليتيكو

تمكن فريق أتلتيكو مدريد الفوز على برشلونة، في قمة مباريات الجولة الثامنة بهدفين مقابل لا شئ.

وتمكن أتلتيكو مدريد أن يحقق الفوز بأهداف توماس ليمار ولويس سواريز، ليصعد للنقطة رقم 17 ويتصدر الليجا رفقة ريال مدريد الذي يحمل نفس الرصيد مع تبقى مباراة في هذه الجولة للملكي.