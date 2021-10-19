/656938/محمد-دياب-عن-هجوم-شريف-منير-على-فيلم-ريش-كلام-خطير

خرج المخرج المصري محمد دياب عن صمته ليرد على هجوم الفنان شريف منير على الفيلم القصير «ريش» الذي عُرض خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، مشيرًا إلى تعليقه على فوز العمل بجوائز ما هو إلا مؤامرة من الغرب يعد حديث خطير جدًا.

دوت الخليج يرصد تعليق المخرج محمد دياب على هجوم الفنان شريف منير على فيلم «ريش».

محمد دياب يرد على هجوم شريف منير

أشاد دياب بفيلم «ريش» مدافعًا عنه قائلًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "كلام الأستاذ شريف منير ان الجوايز اللي خدها فيلم ريش هي مؤامره من الغرب علي مصر كلام خطير جداً خاصه انه من فنان كبير".

وتابع: "هتكلم من خبرتي كشخص عضو لجنه تحكيم في مهرجان كان، و عضو في اكاديميه الاوسكار، قولاً واحداً مفيش انسان لا بالتلميح و لا بالتصريح عمره بيحاول يأثر علي اختيارات لجان التحكيم و اللي اعضاءها بيتكونوا من فنانين مميزين من انحاء العالم، اداره اي مهرجان دورها بينتهي بإختيار الافلام المشاركه و نقطه.. و يسأل في ذلك الفنانين اللي كانوا اعضاء لجان التحكيم في المهرجانات الثلاثه الكبري زي هند صبري و نيللي كريم و محمد حفظي".

محمد دياب يشيد بفيلم ريش

واستطرد: "طب ليه الافلام اللي بتروح مهرجانات بتبقي عن الفقرا او عن المشاكل؟ الافلام المستقله في العالم كله هي الافلام اللي خارج منظومه الانتاج التجاريه، يعني الافلام اللي مش لاقيه انتاج و دي بتبقي دايماً الافلام اللي عن المهمشين او الناس اللي ملهاش صوت، و بما انها افلام مش متوقع منها تجيب فلوس فبيبقي عند صناع العمل الجراءه انهم يعملوا اختيارات فنيه جريئه و ده بيخليها مغريه للمهرجانات اللي بتدور علي سينما جديده و مختلفه".

وأضاف: "سنه 2019 الفيلم اللي كسب البالم دور هو (شوب ليفترز ) الياباني ، و سنه 2020 اللي كسب نفس الجايزه هو (باراسيت) الكوري و بعدها اكتسح الاوسكار. الفيلمين عن العشوائيات في دول عالم اول و بلادهم احتفت بالفيلمين و بصانعيهم بالرغم من ان العشوائيات نسبتها في الدولتين لا تذكر، المميز في فيلم ريش مش الفقر علي الاطلاق بل اسلوب مخرجه الجرئ و طريقه سرده المختلفه، و سواء عجبك الفيلم او لأ لازم نشيد بإن الفيلم ده فيلم بصوت و طعم مختلف فنياً مش موجود في السينما المصريه.. الفقر و المشاكل لا يمكن يدخلوك مهرجان كبير لو مفيش جوده صنع او تجربه سينمائيه رائده".

واختتم محمد دياب حديثه قائلًا: "فيلم ريش فيه تجريد للمكان و الزمان، و الفقر فيه خلفيه للقصه لدرجه ان المكان مش شبه مصر و لا أي مكان في العالم، و لو الفنانين نفسهم هم اللي بقوا بيرددوا الاتهامات اللي من نوعيه تشويه مصر فدي مصيبه، لأن الكلام ده فيه مزايده علي الرقابه و علي منتجي الفيلم و علي المهرجانات اللي بتختار الافلام و هيخلي اي فيلم عن المهمشين متهم بالتزلف و بيصعب انه ينتج او يُجاز.. وبمنطق استاذ شريف كان هينسحب من عرض الفيلم العظيم الكيت كات اللي كان بطله و قدم فيه دور عظيم و كنا اتحرمنا من اعظم فيلم مصري".

محمد دياب يدعم مخرج فيلم ريش

وأشار إلى أن عمر الزهيري مخرج مصري واعد و يستحق التحية و التشجيع.