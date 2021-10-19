/656939/نقل-خالد-أبو-نحول-إلى-مستشفى-قصر-العيني-الفرنساوي-لاجراء-الاسعافات-الأولية

تعرض النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب لحالة إغماء إبان الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نُقل على إثرها إلى مستشفى القصر العيني الفرنساوي، لاجراء الاسعافات الأولية والتي فاق على إثرها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي شهدت مناقشات بشأن مشروع قانون عقوبات التنمر على ذوى الاحتياجات الخاصة، وأيضا إقرار قانون مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.

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ويذكر أن الجلسة العامة توقفت أعمالها لحين إخراج النائب خالد أبو نحول من القاعة والتنسيق لنقله إلى أقرب مستشفى، فى الوقت الذى حرصت إدارة المجلس الصحية على عمل الإسعافات الأولية له لحين النقل إلى المستشفى.

وانتقد النائب محمد الوحش أوضاع الإسعافات الأولية وغيابها داخل المجلس مطالبا بفتح تحقيق فى ذلك في الذى أكد المستشار حنفى جالى على اتخاذ كافة الإجراءات بشأن نقص الإسعافات الأولية داخل البرلمان.