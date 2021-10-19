- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى الشروط التى وضعتها الوزارة لاستلام الكتب:
وأكدت التربية والتعليم، أن الطلاب غير القادرين على دفع المصروفات بإمكانيهم تقديم بحث اجتماعى من وزارة التضامن، وبناء عليه يتم إعفائهم من المصروفات.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بعدم حرمان أى طالب من التعليم بسبب الفقر، كما خصصت الدولة نصف مليار لدعم تعليم أفراد الأسر الأولى الرعاية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. التعليم تعلن شروط استلام الكتب الدراسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.