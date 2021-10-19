إنفوجراف.. التعليم تعلن شروط استلام الكتب الدراسية

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى الشروط التى وضعتها الوزارة لاستلام الكتب:

وأكدت التربية والتعليم، أن الطلاب غير القادرين على دفع المصروفات بإمكانيهم تقديم بحث اجتماعى من وزارة التضامن، وبناء عليه يتم إعفائهم من المصروفات.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بعدم حرمان أى طالب من التعليم بسبب الفقر، كما خصصت الدولة نصف مليار لدعم تعليم أفراد الأسر الأولى الرعاية.