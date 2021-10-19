صور- وزير الإنتاج الحربى يلتقى وزير إدارة المشتريات بكوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - التقى المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، مع / Kang Eun-ho وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية "DAPA" بكوريا الجنوبية، على هامش زيارته لكوريا الجنوبية للمشاركة فى فعاليات معـرض سيــول الدولــى للفضــاء والدفــاع "ADEX 2021".





أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى، أنه تم خلال اللقاء مناقشة محاور التعاون الثنائى بعدد من مجالات التصنيع المشترك وذلك من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية فى مختلف المجالات والتى تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين فى ظل التقارب فى وجهات النظر بين القيادة السياسية بالدولتين والتى تشهد تطور فى دفع العلاقات الثنائية فى الوقت الراهن، وتم مناقشة الموضوعات التى يمكن التعاون بها مع الشركات الكورية العاملة فى مجال التصنيع العسكرى.

كما أكد الوزير "مرسى" على تطلعه لمشاركة الشركات الكورية بمعرض "EDEX 2021" المزمع إقامته فى مصر فى الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021 والذى سيمثل فرصة وتجمعاً دولياً لتبادل الرؤى والخبرات فى مجالات الدفاع والتسليح (البرية- البحرية- الجوية).

بدوره رحب / Kang Eun-ho وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية "DAPA" بكوريا الجنوبية بالمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، مثمناً مشاركة سيادته بمعرض "Seoul ADEX 2021" ، مؤكداً على عمق علاقات التعاون المشترك مع الجانب المصرى.

كما أعرب "Eun-ho" عن تطلع الشركات الكورية الجنوبية للمشاركة فى معرض مصر الدولى للدفاع والأمن "EDEX 2021" باعتباره حدثاً عالمياً يستقطب كبرى الشركات العالمية المصنعة للأنظمة الدفاعية العسكرية، وأثنى الوزير الكورى الجنوبى على الخبرات الفنية والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتميزة لشركات الإنتاج الحربى ودورها فى دعم خطة الدولة المصرية فى التنمية والتطوير.

وفى ذات السياق التقى المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى ممثلى عدد من الشركات المشاركة فى المعرض وهى "داسان، كيونجين تك، إس إن تى موتيف، بونجسان، كيا، هونداى روتام"، حيث تم استعراض الإمكانيات التصنيعية لهذه الشركات التى تعمل فى مجالات إنتاج المدرعات والأسلحة والذخائر وغيرها من الصناعات الدفاعية.

كما قام الوزير "مرسى" على هامش لقاءه بشركة "كيا" بتفقد مركبة كورية متعددة المهام والتى أثنى على تطورها وكفاءتها، وأعرب الوزير "مرسى" خلال هذه اللقاءات عن تطلعه من خلال هذا المعرض إلى عقد شراكات مع مختلف الشركات العالمية فى مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة، وقام بدعوة الشركات التى التقاها لتبادل الزيارات والوفود مع شركات الإنتاج الحربى للإطلاع على التكنولوجيا المتوفرة لدى الجانبين على أرض الواقع وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

ويعد معرض سيـول الدولى للفضاء والدفاع "ADEX 2021" من أهم المعارض الدفاعية فى آسيا، ومن المتوقع أن يشارك به حوالى (440) عارض من (28) دولة.