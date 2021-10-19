صحة النواب: فتح تحقيق عاجل مع المسؤولين عن نقص الإسعافات الأولية بالبرلمان

جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن النائب خالد أبو نحول، الذى تعرض لإغماء نتيجة تعرضه لنوبة سكر، مؤكدا غياب الإسعافات الأولية لإنقاذ النائب.
وقال: "أنبوبة الأكسجين فارغة، وتم نقل النائب من خلال كرسى متحرك "متهالك"، مشيرا إلى أن أى نائب معرض لما حدث للنائب خالد أبو نحول.
وأكد الوحش، أن النائب خالد أبو نحول أجرى عملية قلب مفتوح منذ 4 سنوات، والقلب لا يعمل بكفاءة، مطالبا بفتح تحقيق عاجل مع المسؤولين فى نقص الإسعافات الأولية بالمجلس.
وتعهد رئيس البرلمان، باتخاذ اللازم، قائلا: "سيتم الاطمئنان على الزميل المصاب".
وتعرض النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، لحالة إغماء خلال الجلسة العامة للبرلمان، خرج على إثرها من الجلسة.
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