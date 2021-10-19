صور.. رفع 178 حالة إشغال بشمال الجيزة

جدة - نرمين السيد - وقام حى شمال الجيزة بتنفيذ حملة مكبرة للتصدى لكافة التعديات والإشغالات الموجودة بالشارع، والتى استهدفت قطاعى المنيرة الشرقية والغربية، حيث شملت منطقه أرض الجمعية، وشوارع أحمد عرابى، ومحمد عبده، ومحمد فريد، وجمال الدين الأفغانى، وعثمان بن عفان، وصلاح الدين، وأبو بكر الصديق، والشهداء.
وأسفرت الحملة عن إزالة 850 حاجزا، وأوتاد حديدية إلى جانب ضبط 255 كيلو جرام دهون حيوانيه غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
كما تم شن حملة بقطاع البراجيل، أسفرت عن رفع 178 حالة إشغال متنوعة، وإيداعهم بمخازن الحى بمتابعة من أشرف بكر، رئيس حى شمال الجيزة.
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