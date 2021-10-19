«الداخلية» تشارك فى احتفالات اليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء

جدة - نرمين السيد - استقبل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وفود من ممثلى المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمركز النموذجى للمكفوفين، وجمعية المكفوفين المصرية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء.





وتم خلال اللقاء استعراض الجهود والخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية إلى الأشخاص ذوى الإعاقة عبر قطاعاتها المختلفة وتسهيل كل الإجراءات لهم, وفى نهاية اللقاء، تم توزيع عدد من العصا البيضاء على الحاضرين، وتسليم ممثلى الجهات المشاركة عدد أخر لتوزيعهم على أعضاء تلك الجهات من الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، ولاقى ذلك استحسان الحضور، الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية، لحرصها على مشاركتهم الاحتفال، والمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة، مراعاة للبعد الإنسانى والاجتماعى. جدير بالذكر أن وزارة الداخلية كانت قد قررت، فى إطار مشاركتها فى الاحتفال باليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء، الموافقة على استخراج الأوراق الثبوتية بالمجان للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، اعتبارا من يوم 15 أكتوبر الجارى ولمدة أسبوع.

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