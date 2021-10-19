/656935/بعد-توجيهات-السيسي-مجلس-الدولة-يستقبل-98-قاضية-لأول-مرة-في-تاريخه

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في وقت سابق، بإصدار القرار رقم 446 لسنة 2021 بتعيين عدد 98 قاضية في درجتي نائب ومستشار مساعد من الفئة ب بمجلس الدولة، نقلًا من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

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وصرح المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، قمن باستكمال مستنداتهن وإخلاء طرفهن من الهيئة القضائية التي كن يعملن بها، وقمن بأداء اليمين القانونية اليوم الثلاثاء الموافق 19/10/2021 أمام رئيس مجلس الدولة، وتسلمن عملهن فيه.

ووجه رئيس الجمهورية جميع وزارات الدولة وأجهزتها بالدعم الكامل لمجلس الدولة لتهيئة البيئة المناسبة لعمل القاضيات.

ورحب المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بالقاضيات المنضمات للمجلس، وأعرب عن سعادته بانضمامهن إلي زملائهن من شباب قُضاة المجلس، لينهضوا سويًا بالمسئوليات المُلقاة على عاتقهم.

كلمةرئيس مجلس الدولة للقاضيات

رئيس مجلس الدولة للقاضيات الجدد: «منورين وستشعرين بذاتك من أول يوم لأول مرة.. مجلس الدولة يستقبل القاضيات باحتفالية كبرى لحلف اليمين وطالب رئيس مجلس الدولة القاضيات الجدد بضرورة التفاني في أداء الرسالة السامية والاطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها والسوابق القضائية والإلمام بأحدث أساليب الإدارة القضائية وتجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال مثل فرنسا وبعض الدول الأوربية الأخرى لتكملة النهضة الشاملة مع زملائهن من رجال المجلس والتي بدأوها في الإنجاز المُتميز بعد الانتهاء من القضايا المتراكمة، ومشاركتهن في تنفيذ الخطة الطموحة لتحقيق الجودة والتميز في جميع مجالات العمل القضائي في مجلس الدولة».

جدير بالذكر، أن جميع القاضيات المُعينات حاصلات على تقدير عام ممتاز وجيد جدًا، وحاصلات على الماجستير، ولا توجد أية ملاحظات في عملهن السابق، وبعضهن حاصلات على الدكتوراه، وغالبيتهن تجدن لغة أجنبية.

وأكد رئيس مجلس الدولة على أن القاضيات سيتم توزيعهن على الدوائر المُختلفة بهيئة مفوضي الدولة، مثل التعليم، التراخيص، الموظفين، الحريات العامة، الاستثمار، العقود الإدارية، أملاك الدولة، وغيرها، وسيتم مُراعاة ظروفهن بأن تعملن في أقرب فرع لمحل الإقامة، كما أكد على حصولهن على جميع حقوقهن الدستورية والقانونية المُقررة للمرأة وللأسرة.