/656940/مجانا-حقوق-الإنسان-بالداخلية-يستخرج-الأوراق-الثبوتية-لذوي-الإعاقة-البصرية

استقبل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، وفود من مُمثلي المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، المركز النموذجي للمكفوفين، جمعية المكفوفين المصرية.

دوت الخليج

وتم استعراض الجهود والخدمات التي تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر قطاعاتها المختلفة، وتسهيل كافة الإجراءات لهم.

توزيع عدد من العصا البيضاء على الحاضرين

وفي نهاية اللقاء، تم توزيع عدد من العصا البيضاء على الحاضرين وتسليم ممثلي الجهات المشاركة عدد آخر لتوزيعهم على أعضاء تلك الجهات من الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية.

وبتلك المناسبة قررت الوزارة الموافقة على استخراج الأوراق الثبوتية بالمجان للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية اعتبارًا من يوم 15 أكتوير الجاري ولمدة أسبوع.

شكر لوزارة الداخلية

ولاقى ذلك استحسان الحضور، الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على مشاركتهم الاحتفال، والمشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة مراعاةً للبعد الإنساني والاجتماعي.

جاء ذلك ذلك استمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية من خلال تبني وتدعيم المساهمات والأنشطة الإنسانية والمجتمعية، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.

وفي سياق أخر حصلت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، على المركز الأول فى المسابقة الدورية لمجلس وزراء الداخلية العرب فى المجالات التثقيفية والتوعوية التى تتعلق بالحماية المدنية خلال فعاليات المؤتمر العربى الثامن عشر لرؤساء أجهزة الحماية المدنية.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى دعم القدرات الوطنية فى مواجهة الحوادث والمواقف الطارئة، لا سيما فى مجال تطوير وتحسين جودة الخدمات التى تقدمها كافة قطاعات الوزارة بمختلف تخصصاتها مما يسهم فى تعزيز أمن وسلامة أفراد المجتمع وحماية الثروات.