/656941/من-قطار-لطائرة-خاصة-محمد-رمضان-يروي-قصة-كفاحه

استرجع الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان ذكريات حياته التي كان لا ينعم فيها بكل هذا الثراء الفاحش، مشيرًا إلى أنه إذا خُير بين حياته البسيطة والحياة التي يعيشها سيختار حياته الحالية.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنان محمد رمضان على حياته السابقة التي كانت تتميز بالبساطة.

محمد رمضان ممتدًا داخل طائرته الخاصة

شارك رمضان جمهوره بصور من داخل طائرته الخاصة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهر فيها وهم ممتدًا بكل أريحية.

محمد رمضان يسخر من حياته القديمة

وعلق عليها قائلًا: "في البداية كنت بسافر بقطر درجة تالتة إسكندرية علشان اعرض مسرحيتي وكنت أنا وأصحابي نشرب حاجة ساقعة في القطر ونحكي ونضحك ومبسوطين.. والله لو خيرتوني بين راحة بال زمان ودلوقتي أكيد هختار دلوقتي بضحك أكتر ومرتاح أكتر.. الحمدلله".

محمد رمضان يطرح جو البنات

وعلى الجانب الآخر، طرح محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية والتي أتت بعنوان «جو البنات» أمس، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير يوتيوب.

وكان رمضان قد قدم الأغنية من قبل ضمن فاعليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، والتي ربطها البعض بأزمته مع المهرجان، والأغنية بالاشتراك مع المغربي ريدوان ونعمان بلعياشي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا وقت طرحها عبر المنصات السمعية.

أزمة محمد رمضان بمهرجان الجونة

هذا وتلقي الفنان محمد رمضان القاضية الحقيقية لأول مرة في حياته بعد تقديمه أغنية افتتاح مهرجان الجونة، والتي حملت اسم “جو البنات”، حيث تعرض رمضان لموقف محرج للغاية، وذلك حين استعد لإلقاء كلمة بعد انتهائه من استعراضه، وبمجرد بدءه في توجيه الحديث إلى المهندس سميح ساويرس، تم قطع الصوت، وعم الظلام على مسرح الحفل، إيذانًا بانتهاء الليلة الساهرة، وخرج الجميع من القاعة، دون الالتفات إلى محاولة رمضان استراق كلمات يلقيها على الجمهور.

لكن كشف سميح سويرس أن ما حدث غير حقيقي فالقناة المذيعة للحدث ألغت البث بسبب ارتباطها بحملات إعلانية أخرى كانت يجب ألا تتراجع بها.

محمد رمضان يرد على سخرية الجمهور بعد أزمة الجونة برفع الحذاء

هذا وحرص الفنان محمد رمضان الرد على سخرية الجمهور من حفله بمهرجان الجونة وشماتتهم من غلق الأنوار والخروج قبل إلقاء كلمته بالمهرجانـ، من خلال مشاركته فيديو استفزازي جديد.

نشر رمضان فيديو له من داخل مهرجان الجونة في دورته الخامسة التي انطلق مساء أمس وهو يترقاص على نغمات أغنيته “نمبر وان”، واذ به يفعل حركته المعتادة برفع الحذاء أمام الكاميرا، في إشاره منه الرد على منتقديه.