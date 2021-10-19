/656943/30-أكتوبر--نظراستئناف-المتهم -بتحرش-فتاة-محطة-مترو-السادات-على-حكم-حبسه-صور

حددت محكمة الاستئناف بالقاهرة، جلسة 30 أكتوبر المقبل، لنظر استئناف المتهم بتحرش فتاة محطة مترو السادات، ، على حكم حبسه 3 سنوات و6 أشهر.

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كانت محكمة جنح قصر النيل، قررت حبس الشاب المتهم بالتعرض لفتاة بعربة مترو الأنفاق بمحطة السادات، 3 سنوات و6 أشهر، وتغريمه 1000 جنيه.

المحاكمة الجنائية العاجلة

جهات التحقيق كانت أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لتعرضه لأنثى بعربة مترو الأنفاق -بمحطة السادات- بإتيانه قبلها أمورًا وإيحاءات بالفعل والإشارة، وتكراره ذلك بملاحقتها وتتبعها، وارتكابه على هذا النحو فعلًا فاضحًا مخلًّا بالحياء علنًا، وذلك بعد خمسة أيام من يوم حدوث الواقعة.

محطة مترو السادات

شاهدت جهات التحقيق آلات المراقبة بمحطة مترو السادات، فأبصرت الجاني مُتتبعًا المجني عليها عقب ترجلهما من عربة المترو، حتى خروجها من المحطة.

وبعد تحديد الشرطة شخص المتهم، ضبطته نفاذًا لأمر النيابة العامة وعُثر بحوزته على جوهر مخدر، واستجوبته النيابة العامة فقرر ارتكابه ما صُوِرَ بالمقطع بدعوى إصابته بمرض جلدي مُنكرًا تعرضه للمجني عليها، فأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًٍا، وقدمته لمحاكمة جنائية عاجلة.