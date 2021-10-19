/656944/خاص-كارلوس-كيروش-يقرر-تعديل-موعد-معسكر-الفراعنة-استعدادا-لكأس-أمم-أفريقيا

يستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية، بالكاميرون مطلع العام القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان من المفترض أن يقام معسكر المتنخب يوم 28 ديسمبر القادم، قبل التوجه إلى الكاميرون وخوض البطولة.

وعلم موقع دوت الخليج أن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، قرر تعديل موعد المعسكر وسوف يقام يوم 27 ديسمبر بدلا من 28 من نفس الشهر.

ويسعى كارلوس كيروش أن يحقق اللقب القاري مع منتخب مصر من أجل تثبيت أقدامة مع الفراعنة خلال الفترة القادمة.

وتضم مجموعة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية كلا من "نيجيريا، السودان، وغينيا بيساو".

وائل جمعة: هناك لاعبين داخل صفوف منتخب مصر لا يعرف كارلوس كيروش أسمائهم

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أنه يتمنى تحقيق الفوز في لقاء ليبيا الهامة غدا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "أون تايم سبورتس" نسعى للحفاظ على الصدارة والتواجد في المرحلة النهائية في تصفيات كأس العالم".

وواصل" كارلوس كيروش يتواجد مع منتخب مصر منذ 15 يوما فقط، وهناك لاعبين لا يعرف أساميهم، ويجب دعم المدرب خلال الفترة القادمة من أجل النجاح".

منتخب مصر

وتابع" لم نستعد للمباراة بشكل جيد نظرا لضيق الوقت، ولكن كانت هناك تدريبات بدنية خاصة للاستعداد للمباراة غدا".

واختتم" نسعى لتحقيق النقاط الثلاثة وضمان الصدارة قبل المباريات الختامية، ونحترم جميع المنتخبات في المجموعة".

وائل جمعة: «الروح» هي كلمة السر داخل منتخب مصر.. ولا ننظر لمقارنات لاعبي الأهلي والزمالك.. ومباراة ليبيا بدون حضور جماهيري

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن وجود محمد صلاح يمثل قوة كبيرة لمنتخب مصر خلال الفترة الحالية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" جميع لاعبي المنتخب بينهم روح جميلة، ولا توجد اي أزمات وهذا الأمر قبل تواجدنا وليس الأن فقط".

وزاد" كارلوس كيروش شاهد بنفسه الروح الجميلة بين اللاعبين، وقال أن الجميع يتعامولا كروح الأسرة والمجموعة، وله تأثير إيجابي على العمل داخل أرض الملعب".