شوبير يكشف آخر تطورات حالة مصابي الأهلى

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف مصابي النادي الأهلي، وموعد عودتهم للتدريبات الجماعية للفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

‏وكتب أحمد شوبير عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”موقف اصابات لاعبي الاهلي صلاح محسن شرخ في وجه القدم يغيب حوالي شهر حسين الشحات شد قوى في العضله الضامه يغيب حوالي اسبوع الي عشرة ايام محمد الشناوي تمزق بمقدار 8 سم في العضله الخلفيه يغيب 5 اسابيع من تاريخ الاصابه علي الاقل”.

مواعيد مباريات الاهلي بالدوري المصري

الجولة الأولى: الأهلي والإسماعيلي، 27 اكتوبر الجاري، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد الجيش ببرج العرب.

الجولة الثانية: الأهلي والبنك الأهلي، 31 أكتوبر، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد السلام.

الجولة الثالثة: الأهلي والزمالك، الساعة 5 نوفمبر، الساعة الـ 8 مساء، على ملعب الدفاع الجوي.

الجولة الرابعة: الأهلي والمقاولون العرب، 19 نوفمبر، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد السلام.

الجولة الخامسة: الأهلي وغزل المجلة، 22 نوفمبر، الساعة الـ 5:5 مساء، على ستاد غزل المحلة.

الجولة السادسة: الأهلي وسموحة، 25 نوفمبر، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد السلام.

الجولة السابعة: الأهلي وفيوتشر اف سي، 21 ديسمبر، الساعة الـ 5:5 مساء، على ستاد السلام.

الجولة الثامنة: الأهلي وبيراميدز اف سي، 25 ديسمبر، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد السلام.

قائمة الخطيب

وعلم موقع دوت الخليج، أن جوهر نبيل عضو مجلس إدارة الأهلي، أبلغ محمود الخطيب رئيس النادي، بعدم التواجد في الانتخابات القادمة، سواء مع المجلس الحالي أو أي مجلس آخر.

ويرغب جوهر نبيل في التواجد والترشح لانتخابات اتحاد كرة اليد خلال الفترة القادمة، والتفرغ لها وعدم التواجد في الانتخابات القادمة.

ومن جانب أخر فقد إستقر محمود الخطيب علي عدم ضم رانيا علواني لقائمتة الإنتخابية للدورة الجديدة بسبب مواقفها السابقة علي مواقع التواصل الإجتماعي الذي رفضها الخطيب بشدة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره الحرس الوطني يوم 23 من الشهر الجاري الموافق السبت المقبل على ملعب السلام في إطار مباراة العودة من دور الـ32 من مباريات دوري أبطال أفريقيا.