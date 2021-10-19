/656947/أحمد-السقا-عن-تقليله-من-سينما-الستينات-بعتذر-مكنتش-اقصد

خرج النجم المصري أحمد السقا في لايڤ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ليفسر ما قصده بحديثه عن سينما الستينات، وذلك بعد الهجوم والانتقادات اللازعة التي وُجهت له.

دوت الخليج يرصد تفسير أحمد السقا لما قاله عن سينما الستينات بمهرجان الجونة.

أحمد السقا يعتذر عما بدر منه

أكد السقا عبر اللايف أنه لم يقصد التقليل من السينما والنجوم القدامي ولكنه أُسي فهمه، مشيرًا إلى أنه قصد بحديثه أن السينما تأثرت بنكسة 76.

أحمد السقا يتعرض للهجوم بسبب تصريحه عن سينما الستينات

هجوم كبير كان الفنان أحمد السقا تعرض له في الجونة، وذلك بعد ما قاله عن سينما الستينات، حيث اعتبر البعض أّنه معيب أن يقول هذا الأمر علنًا ويصرّح به.

كلمات نطق بها أحمد السقا في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، كانت كفيلة بالهجوم عليه وانتقاده، عندما قال إن السينما قبل فيلم “إسماعيلية رايح جاي” كانت مخنوقة، وهو ما فسره البعض على إنه تقليل من قيمة الأفلام التي كانت تعرض قبل ذلك ويلعب بطولتها الفنانون الكبار، وأن جيل السقا هو فقط من أنقذ السينما المصرية.

لكن السقا حرص في المؤتمر الصحافي الذي عقد له على هامش تكريمه في اليوم الثاني من فعاليات المهرجان على توضيح ما قصده قائلا:” لم أقصد أن ألغي تاريخ السينما ما قبل (إسماعيلية رايح جاي)، ما كنت أقصده التقنيات وظروف العرض كانت مخنوقة، وأن الأفلام خلال فترة 1967 وما بعدها لم تأخذ حقها بسبب ظروف الحرب، لم أنتقص من الصناعة ولا أجرؤ على ذلك، فما أقصده أن الإمكانيات المتاحة كانت أقل من قدرات النجوم، وأعتذر إذا كان فهم كلامي بطريقة خاطئة.”

تكريم أحمد السقا بمهرجان الجونة السينمائي

هذا وحصل الفنان أحمد السقا على جائزة الإنجاز الإبداعي، اعترافًا بمسيرته الفنية العظيمة، ومساهمته في مشهد صناعة السينما المصرية، التي امتدت لأكثر من عقدين، والتي أهداها، لعدد من الشخصيات المهمة التي أثرت في حياته ومشواره الفني الطويل، حيث حصل على جائزة الإنجاز الإبداعي.

المشاركين بمهرجان الجونة السينمائي

وكان قد شهد المهرجان حضور عدد كبير من النجوم على رأسهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حضر كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.