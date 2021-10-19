/656949/خالد-عبد-المولى-يطالب-الحكومة-بتشغيل-مستشفي-التأمين-الصحي-الحسينة

أكد النائب خالد عبد المولى عضو مجلس النواب ان التأمين الصحي الشامل يعد مشروع عظيم اطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبا وزيرة الصحة بكشف حقيقة المشروع على رض الواقع وماذا تم نه خلال الفترة الماضية.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب خالد عبد المولي بشأن منظومة التأمين الصحي الشامل

التأمين الصحي الشامل

وقال النائب خلال كلمته بالجلسة العامة اثناء مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 363 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المُبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثانى لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، الموقع فى القاهرة بتاريخ 13/6/ 2021 يجب على الحكوم كشف فلسفة الاتفاقية واوج الانفاق، قائلا نعاني حاليا من البيرقرطيةمشيرا الى انه تم توفير الاعتماد المالى لمستشفي صان الحجربمحافظة الشرقية والى الان لم يتم اقامة المستشفي لخدمة ملايين المواطنين.

كما قامت الحكومة المصرية بانشاء مستشفي التأمين الصحي وانشاء مبني التامين الصحي بالحسينة على أعلى مستوي والى الان لم يتم تشغيل المستشفي .

وشهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على قانون "السلاب" تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والمقدم من النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب و الرياضة، وإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر.