/656952/هالة-أبو-السعد-تعلن-موافقتها-على-تنفيذ-مشروع-دعم-المرأة-في-مجال-ريادة-الأعمال-في-مصر

أعلنت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عن موافقتها على الاتفاق الفرعي بين مصر وكندا، بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، موجهه التحية والشكر إلى المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، مؤكدة أنها خطوة إيجابية فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030.

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واكدت أبو السعد، أن التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية لم يعد مجرد حديث ذى بعد اجتماعي أو بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وإنما أصبح ضرورةً اقتصاديةً لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدامة.

خطوة إيجابية لتمكين المرأة 2030 وتعزيز فرص النمو الاقتصادي

وأضافت وكيل لجنة المتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أنه وفق هذا الإطار تكون زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة يعزز فرص النمو الاقتصادي، وهو ما نراه مترجم فى الإتفاقية المعروضة حيث أنها تستهدف بشكل مباشر خلق بيئة إجتماعية وإقتصادية مختلفة للسيدات فى محافظة الجيزة وخاصة فيما يتعلق بأدائهم وجهودهم فى صناعة السجاد.

وأشارت البرلمانية، إلى ان هذا الإتفاق يعتبر ترجمة أيضا لدعم جهود الدولة المصرية فى النهوض بأوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مما يكون لها التأثير الأكبر فى التمكين الحقيقى للمرأة، متمنيه أن يتم متابعة التطبيق على أرض الواقع حتى نكون أمام نتائج حقيقة وملموسة بشكل فعال، كما أن نرى أيضا إتفاقيات مشابهة لدعم المرأة المصرية بمختلف المحافظات وفى القلب منها محافظة كفر الشيخ التى أعتز بتمثيلها بالمجلس الموقر.