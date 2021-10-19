/656953/وليد-صلاح-الدين-موسيماني-لم-يختبر-حتي-الآن-والأهلي-لا-يحتاج-إلي-بديل-للشناوي

تحدث لاعب النادي الأهلي السابق وليد صلاح الدين عن موقف النادي الأهلي تجاة المدير الفني بيتسو موسيماني والحديث حول رحيلة عن القلعة الحمراء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تيلفزيونية علي قناة أون تايم سبورت: ما فعلة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تجاة موسيماني وهو تجديد الثقة فية هوا القرار الأنسب بكل تأكيد.

وأضاف: موسيماني لم يستخدم صفقاتة حتي الأن ولابد أن يمنحة جمهور الأهلي الفرصة لكي يستخدم صفقاتة ومن بعدها يتم تقييم الموقف.

وواصل:الأهلي لايحتاج إلي حارس في الفترة الحالية والحارس الثاني في الأهلي لابد أن يكون شاب صغير ويجب أن يتعلم الجميع من تجربة نادي الزمالك بالتعاقد مع ثلاث حراس علي مستوي عالي وبإمكانهم اللعب بصفة أساسية.

وأردف:لست قلقاً علي الفرق المصرية الأربعة والأهلي أقوي بكثير من الحرس الوطني وسيفوز بنتيجة كبيرة في مباراة الإياب.

وأختتم: نتائج الذهاب جيدة بنسبة كبيرة بإستثناء الأهلي ولكن واثق من فوز الأربع فرق المصرية ووصولهم إلي دور المجموعات.

ويستعد النادي الأهلي لبداية مشوار الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز والذي ينطلق يوم 25 من شهر أكتوبر الجاري.

مواعيد مباريات الاهلي بالدوري المصري

الجولة الأولى: الأهلي والإسماعيلي، 27 اكتوبر الجاري، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد الجيش ببرج العرب.

الجولة الثانية: الأهلي والبنك الأهلي، 31 أكتوبر، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد السلام.

الجولة الثالثة: الأهلي والزمالك، الساعة 5 نوفمبر، الساعة الـ 8 مساء، على ملعب الدفاع الجوي.

الجولة الرابعة: الأهلي والمقاولون العرب، 19 نوفمبر، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد السلام.

الجولة الخامسة: الأهلي وغزل المجلة، 22 نوفمبر، الساعة الـ 5:5 مساء، على ستاد غزل المحلة.

الجولة السادسة: الأهلي وسموحة، 25 نوفمبر، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد السلام.

الجولة السابعة: الأهلي وفيوتشر اف سي، 21 ديسمبر، الساعة الـ 5:5 مساء، على ستاد السلام.

الجولة الثامنة: الأهلي وبيراميدز اف سي، 25 ديسمبر، الساعة الـ 8 مساء، على ستاد السلام.