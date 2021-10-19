بنك ناصر يطرح حساب «عزيمة» كأول حساب استثمارى لذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد عشماوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر عن طرح وعاء إدخارى جديد بالبنك تحت مسمى "حساب عزيمة" لذوى الهمم بهدف تعزيز جهود البنك من أجل تقديم الخدمات اللازمة لهم لجعلهم أشخاصا فاعلين قادرين على الاعتماد على أنفسهم، وخوض معترك الحياة، وتوفير الفرص الكفيلة لتحسين مستوى حياتهم، وتحقيق الاستقلالية وإزالة العراقيل والصعاب التى تعترضهم للوصول إلى مستوى حياة أفضل.





وأوضح عشماوى فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن طرح الحساب جاء تتويجا للطفرة غير المسبوقة والتى شهدتها مصر، خلال السنوات الماضية، فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، إذ تعمل الدول على دمجهم فى المجتمع فى جميع المجالات وحرصا من البنك على تقديم أفضل الخدمات البنكية لخدمه جميع عملاءنا باختلاف احتياجاتهم.

وعن تفاصيل ومميزات الحساب، قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك إنه سيتم فتح حسابات استثمارية تحت الطلب بأسماء ذوى الهمم من خلال كل فروع البنك المنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية مع زيادة العائد على هذه الحسابات بمقدار 0.5% عن العائد المعلن عند الاعتماد النهائى لميزانية البنك وفقا لنتائج أعمال البنك فى نهاية كل سنة مالية، بالإضافة إلى إعفاء كل المبالغ المودعة من كل الرسوم والمصاريف البنكية اعتبارا من تاريخ فتح الحساب ولمدة عام هذا وجارى الاستعدادات داخل الفروع لتخصيص شباك موحد لتقديم كل الخدمات لذوى الإعاقة كما جار إعداد نماذج طلب المنتجات وخدمات البنك مطبوعة وفقا لطريقة برايل عند التعامل مع المكفوفين وضعاف البصر.

يذكر أن البنك قد أسس صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة "عطاء" كأول صندوق استثمار خيرى مفتوح يعمل وفق أحكام قانون سوق المال يستهدف استثمار الأموال ليوجه عائدها لصالح الأعمال التنموية بهدف تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التى تقدم خدماتها للأشخاص ذوى الإعاقة على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية وقد انطلق الصندوق بمبلغ قدره 125 مليون جنيه، إذ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تخصيص مبلغ 80 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لصالح ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 70 مليون جنيه وبنك قناة السويس 5 ملايين جنيه كما يساهم بنك ناصر الاجتماعى المؤسس الرئيسى للصندوق بمبلغ 20 مليون جنيه.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا بدعم موارد الصندوق بمقدار 100 مليون جنيه تمول من صندوق "تحيا مصر"، وذلك فى إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لذوى الإعاقة هذا بالإضافة إلى حرص البنك واهتمامه بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للطفل اليتيم، وخاصة من ذوى الهمم تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ولتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم من خلال فتح حسابات "ولادنا مستقبلنا " الخاص بحسابات الأيتام بالتعاون مع الجمعية الشرعية ومع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وجمعية النور المحمدى حيث تم الاتفاق على فتح دفاتر حسابات استثمارية للأطفال بعوائد مميزة ولا يتم السحب منها إلا بعد بلوغهم سن الثامنة عشر عاما مما يكفل لهم كرامتهم ويحقق اعتمادهم على أنفسهم.