فوز طالب بجامعة القاهرة بالمركز الأول وحصوله على كأس التميز في مسابقة...

فاز محمد طه عبد الحميد الطالب بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، بالمركز الأول وحصوله على كأس التميز وميدالية وشهادة تقدير وجائزة مالية قدرها مليون جنيه في مسابقة المشروع الوطني للقراءة "فئة القارئ الماسي" في الموسم الأول له، والذي نظمته مؤسسة البحث العلمي الإماراتية بالتعاون مع وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والثقافة، والشباب والرياضة، ومؤسسة الأزهر الشريف.

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