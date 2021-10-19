” القومى للمرأة ” يشيد بالنائب العام فى واقعه فتاه مترو السادات

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار حماده الصاوى النائب العام لإحالة المتهم بالتعرض لأنثى وإتيانه فعلًا فاضحًا علنًا بمحطة مترو السادات الى المحاكمة الجنائية العاجلة.
وأشادت الدكتورة مايا مرسي بجهود النيابة العامة الحثيثة وقراراتها التي تتسم دائما بالحسم والنزاهة والشفافية والدفاع عن المراة ، مؤكدة ان القرار الاخير للنائب العام يأتى تماشيا مع حرص الدولة وعزمها القضاء على هذه الجريمة فى حق بنات مصر ، مشددة أن هذا لن يحدث دون تطبيق القانون بحسم .
وطالبت رئيسة المجلس كل فتاة او سيدة تتعرض لهذه الجريمة بسرعة الابلاغ لضمان حقها ، مؤكدة أن قرار النائب العام هو رسالة طمأنة لكل فتاة وسيدة أن حقها لن يضيع فى ظل قانون يحمى المرأة ويحترمها .
يذكر أن أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت فى الثانى عشر من شهر أكتوبر الجاري تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للمتهم خلال إستقلاله إحدى عربات المترو وهو يأتى أفعالاً وإشارات تحمل إيحاءات جنسية قبل فتاه صورته خلال ذلك و شكته عبر حسابها بأحد تلك المواقع موضحة أنه تتبعها عقب ترجلها من عربة المترو ، بعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام أمر سيادته بالتحقيق العاجل فى الواقعة وتم حبسه اربع أيام احتياطياً وقدمته لمحاكمة جنائية عاجلة .
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