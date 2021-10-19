أصدر د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بتجديد ندب د. كريم حسن همام الأستاذ المساعد بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، للعمل مديرًا لمعهد إعداد القادة بحلوان.
جدير بالذكر أن د. كريم همام يعد عضوًا بمجلس إدارة النقابة العامة للمهن الاجتماعية بمصر، ورائد الأسرة المركزية للأنشطة الطلابية ( من أجل مصر ) على مستوى جامعة حلوان، وعضو مجلس إدارة جمعية الخدمة الاجتماعية باتحاد الجامعات العربية بالجمهورية اللبنانية، وعضو اللجنة الوطنية للعلوم والثقافة (اليونسكو)، وعضو بالجمعيات الأهلية المختلفة.
وقد حاضر د. همام في العديد من الجامعات المصرية والعربية وشارك في العديد من المؤتمرات وورش العمل المحلية والعربية والدولية، كما شارك في العديد من البرامج والمشروعات بوزارات الدولة والهيئات والمؤسسات الدولية، وله العديد من الأبحاث في مجالات العلوم الإنسانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم العالي: تجديد ندب كريم همام مديرًا لمعهد إعداد القادة بحلوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.