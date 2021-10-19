الرئيس القبرصى: القمة الثلاثية لا تستهدف أي طرف ولا تقصي أحدًا

أكد الرئيس القبرصي، نيكوس اناستاسيادس، علي تطابق المواقف بين الدول الثلاث (قبرص واليونان ومصر) فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشتركة.
وأضاف الرئيس القبرصي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس عقب القمة الثلاثية المنعقدة اليوم الثلاثاء بأثينا، أن هناك تعاونا مشتركا في مجال الطاقة" كما أن هناك اتفاقا على ضرورة مواجهة الإرهاب وقضايا إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
وفي ختام كلمته، أكد الرئيس القبرصي أن اجتماعات القمة الثلاثية والاجتماعات الأخرى والربط مع الاتحاد الأوروبي والتعاون، لا تستهدف أي طرف ولا تقصي أي طرف، مشدداً على ضرورة أن تحترم تركيا القانون الدولي وسياسة وسيادة جيرانها.
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