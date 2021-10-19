/656958/محمد-رمضان-يروي-قصة-كفاحه-الوحدة-تأخذ-ببوسي-شلبي-لطريق-الانتحار-أحمد-السقا-يكشف-حقيقة-إنتاج-جزء-ثاني-من-نسل-الأغراب-وهذا-موعد-عرض-مسرحية-حلم-جميل

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

محمد رمضان يروي قصة كفاحه

استرجع الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان ذكريات حياته التي كان لا ينعم فيها بكل هذا الثراء الفاحش، مشيرًا إلى أنه إذا خُير بين حياته البسيطة والحياة التي يعيشها سيختار حياته الحالية.

شارك رمضان جمهوره بصور من داخل طائرته الخاصة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهر فيها وهم ممتدًا بكل أريحية.

وعلق عليها قائلًا: "في البداية كنت بسافر بقطر درجة تالتة إسكندرية علشان اعرض مسرحيتي وكنت أنا وأصحابي نشرب حاجة ساقعة في القطر ونحكي ونضحك ومبسوطين.. والله لو خيرتوني بين راحة بال زمان ودلوقتي أكيد هختار دلوقتي بضحك أكتر ومرتاح أكتر.. الحمدلله".

أحمد السقا يكشف حقيقة إنتاج جزء ثاني من مسلسل «نسل الأغراب»

كشف النجم المصري أحمد السقا عن حقيقة إنتاج جزء ثاني من مسلسل «نسل الأغرب»، الذي جمعه بالفنان أمير كرارة خلال الموسم الرمضاني المنصرم.

سُئل أحمد السقا خلال لايف عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، إذا ما كان هناك نية لإنتاج جزء ثاني من مسلسل «نسل الأغراب»، لينفي قائلًا: "مفيش جزء تاني.. الأبطال اتعدموا خلاص".

بوسي شلبي تقدم على الانتحار بسبب الوحدة

أعربت الإعلامية بوسي شلبي عن شعورها المميت بالوحدة، حيث أنها ليس لديها أسرة فهي تعيش الحياة وحيدة، مشيرة إلى أن وحدتها هذه هي التي تدفعها إلى العمل المستمر حتى لا تقدم عن الانتحار.

قالت بوسي شلبي خلال لقائها مع برنامج «Et بالعربي»: "حياتي كلها للشغل، لو قعدت من غير شغل هنتحر.. أنا معنديش حاجة لا أولاد ولا زوج ولا أم ولا عيلة، قاعدة بطولي، وطاقتي كلها للشغل، وبعشق شغلي، بخدر نفسي من أني أنسى الزعل اللي في حياتي بأني أشتغل".

وتابعت: "ودايمًا بقول ميغركوش الوجه اللي بيتصدر للسوشيال ميديا ولا الإعلام، لأن ده بيقى شغلنا، لكن اللي جوانا حاجة تانية خالص.. بعتبر نفسي زي أبلة فاهيتا عروسة بلا روح، زي ما هي بتلبس الشخصية، وهي مش بني آدمة وبتطلع تعمل شو، أنا كمان بعمل كدة، حياتي الخاصة جواها وجع، وبداويها بالشغل الكتير".

مواعيد عرض مسرحية حلم جميل

كشفت إدارة المسرح الكوميدى عن موعد عرض مسرحيتها الجديدة التي تحمل اسم «حلم جميل»، بطولة الفنان سامح حسين.

أعلنت الإدار عن الموعد من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث أنه من المقرر أن تكون أولى ليالى عرص المسرحية يوم الخميس الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري ، وذلك على خشبة المسرح الكوميدى .