كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات 2021، يتطلع الكثير من المواطنين التعرف على الموعد المحدد للحصول على المعاش.

وبحلول اقتراب موعد صرف المعاشات التى تُقدم من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، جرى بحث مكثف من المواطنين بشأن المرتبات المرصودة.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش الشهري

وننقل للمواطنين الخطوات التى من خلالها يمكن صرف المعاشات، والذى يبدأ من الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

يمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول على المعاشات أن يقوم فقط بالضغط على الرابط التالي: ttps://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx.

وأيضًا يلزم اتباع الخطوات المذكورة فى الموقع للحصول على المعاشات، حيث يتم الضغط على أيقونة الخدمات ومن ثم اختيار خدمة صاحب المعاش.

رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي

كما أنه يلزم أيضًا اختيار الاستعلام عن البيانات الأساسية والخاص بملف المعاشات.

هذا ويتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي وكتابة البيانات كافة المتعلقة بتسجيل الرقم القومي. وأيضًا على الراغب فى الحصول على المعاشات المقدمة من هيئة التأمين، أن يقوم بتسجيل الدخول كمستخدم من خلال تسجيل الرقم القومي وأيضًا كلمة المرور.

هذا ويلزم الإشارة إلى أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني تكون من خلال الرفم القومي، ويلزم أولًا إدخال البيانات الشخصية والتى تشمل الرقم القومي.

وأيضًا للحصول على المعاشات المقدمة من التأمينات يلزم أيضًا الضغط على أيقونة لست روبوت والتى من خلالها يتم التأكيد على أن الراغب فى الحصول على المعاش ليس هاكر.

وعند إرسال الطلب المقدم من المواطن تظهر بيانات الرقم التأميني.