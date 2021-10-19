صور الجلسة العامة للبرلمان وإقرار تغليظ عقوبة التنمر نهائيا

شهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على قانون "السلاب" تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والمقدم من النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب و الرياضة، وإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر.

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