/656951/دفن-جثة-عامل-سقط-من-أعلى-خزان-مياه-في-الجيزة
أصدرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، دفن جثة عامل سقط من أعلى خزان مياه أثناء المشاركة في إنشائه، مما نتجة عن وفاتة بإحدى قرى منشأة القناطر في الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
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تفاصيل الحادث
تعود تفاصيل الحادث عندما تلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، إشارة يفيد مصرع أحد الأشخاص اثر سقوطه من أعلى مبنى تحت الإنشاء.
وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، واتضح أن شابا يدعى «ع.خ»، أثناء مشاركته في أعمال إنشاء خزان مياه، اختل توازنه، وسقط مصابا بعدة كسور وجروح، ليلقى مصرعه.
وعلي الفور تم الدفع بسيارة أسعاف وتم نقل جثة الضحية إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي سياق أخر عثر اهالى قرية الطويلة بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، على جثة لعجوزة تبلغ من العمر 86 عامًا ، داخل شوال مربوط تحت مخالفات ورد النيل علي مصرف صرف امري بجوار القرية.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثة مسنة
جثة داخل شوال
ترجع تفاصيل واقعة العثور على عجوزة عندما تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الرحمانية ، يفيد العثور جثة "ا ن خ ف" في العقد الثامن من العمر، داخل شوال.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص أتضح أن الجثة لسيدة مسنه، عثر عليها الأهالي في قطعة أرض زراعية علي مصرف صرف امري بقرية الطويلة بالرحمانية.
النيابة العامة
وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى ، تحت تصرف سلطة التحقيق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.
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